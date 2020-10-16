إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

شهدت منطقة الخطارة بقرية أبو الريش بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 8 أشخاص.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''كبود'' عند منطقة الخطارة بقرية أبوالريش بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.