وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:40 م
ريم محمودطباعة
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صحة ما ما تم تداوله حول إلغاء امتحانات النقل من عدمه.
وقال "شوقي" عبر حسابه على "فيسبوك": أول إشاعات العام الدراسي الجديد إلغاء امتحانات سنوات النقل.. تبدأ كل الوان الإشاعات حتى قبل بدء الدراسة".
وأضاف: "لا صحة لهذا وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة أي خبر".
وقال "شوقي" عبر حسابه على "فيسبوك": أول إشاعات العام الدراسي الجديد إلغاء امتحانات سنوات النقل.. تبدأ كل الوان الإشاعات حتى قبل بدء الدراسة".
وأضاف: "لا صحة لهذا وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة أي خبر".