وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صحة ما ما تم تداوله حول إلغاء امتحانات النقل من عدمه.وقال "شوقي" عبر حسابه على "فيسبوك": أول إشاعات العام الدراسي الجديد إلغاء امتحانات سنوات النقل.. تبدأ كل الوان الإشاعات حتى قبل بدء الدراسة".وأضاف: "لا صحة لهذا وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة أي خبر".