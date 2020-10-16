أول رد برلمانى على فيديو المقاول الهارب عن الأسطورة «منسي»

استنكر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمقاول الهارب محمد علي، ويتحدث فيه عن مسلسل الاختيار، والذي يناقش فيه قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.وأوضح المسعود، خلال بيان صادر له منذ قليل، أنه لايزال الكومبارس محمد علي يواصل مسلسل الكذب والنفاق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة واستقرار البلاد، ويأتي ذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المضللة دون أن تنسب لأي مصدر موثوق، لافتا إلى أن مايقوم به ليس مثيرا للدهشة على الإطلاق خاصة أنه يقوم بمثل تلك الاعمال مقابل حفنة من الأموال، وبالرغم من ذلك إلا أنه يجني ثمار الفشل الدائم.وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك فارقا كبيرًا بين البطل الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، ولا يمكن لأحد أن يضعهما في مقارنة واحدة، لأن هناك فارقا بينهما فـ «منسي» شهيد، يمثل طريق الحق، و«عشماوي» خائن، يمثل طريق الشيطان.وطالب محمد المسعود، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وهدم الأفكار البناءة للبلاد، كما طالب الجميع بالتكاتف يدا واحدة أمام ممارسات الخسة.تجدر الإشارة إلى أن العقيد الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وبطولات الشهيد أحمد منسى، تجسدت في مجموعة كبيرة من الصور التي سجلت خطواته وتحركاته وسط زملائه من الضباط والجنود على أرض سيناء لتطهيرها من التكفيريين.جاء ذلك بعد أن ظهر المقاول الهارب محمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون، مستفزا لمشاعر المصريين.وكعادته في حب الظهور وإثارة الجدل، نعت المقاول الهارب محمد علي الشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية.يشار إلى أنه تم عرض لقطات من مسلسل "الاختيار" خلال حفل تخرج كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، أثناء تجسيد الفنان أحمد العوضى دور هشام عشماوى الذي قتل ضباط القوات المسلحة عند عودتهم لوحداتهم، ومن بعدها عرض عدد من اللقطات عند القبض على هشام عشماوى والعودة به إلى مطار القاهرة.