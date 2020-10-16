انطلاق أعمال رصف وتنظيف شوارع الغربية

انطلقت اليوم عمليات الرصف ودهان البلدورات بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، حيث قام حي أول المحلة بأعمال تنظيف وغسل أرصفة ودهان البلدورات بموقف طلعت حرب بطريق محلة أبوعلي القديم، وما زال العمل مستمرا حتى الآن، كما قام عمال النظافة والتجميل بكنس وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي ذاته.وتتابعت أعمال الرصف في حي أول طنطا، حيث تم وضع السن في شارع عبدالعزيز محمد مارًا بشارع علي مبارك والإمام محمد عبده حتى نهايته مع شارع كفر عصام، وكذلك قشط الطريق في شارع ابن الفارض، وما زال العمل جار إلى ساعته.وفي حي ثاني المحلة تابع رئيس الحي أعمال النظافة والتطوير وتكسير الأسفلت بشارع جمال عبدالناصر استعدادا للرصف الجديد، كما تابع أعمال دهانات البلدورات بنطاق الحي.وفي مركز طنطا تابع المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أعمال النظافة والتجميل بطريق طنطا ـ المحلة الكبرى، وطريق مصرـ الإسكندرية الزراعي بداية من البوابة الجنوبية مدخل محافظة الغربية وحتى حدود مركز طنطا مع مركز كفر الزيات، وذلك لرفع مستوى كفاءة الطرق.وتضمنت الأعمال رفع الأتربة وصيانة أعمدة الإنارة العامة ودهان البلدورات ودورانات اليوترن والنيوجيرسي ومسح الطريق وتجميل مداخل ومخارج مركز طنطا على طريق طنطا ـ المحلة الكبرى، كما تم رفع الأتربة والتراكمات وتطوير بوابة محلة روح بوضع بعض أشجار الزينة على البوابة الجنوبية لمحلة روح وتركيب الأعلام على أعمدة الإنارة العام ودهان كوبرى البحر مدخل مركز طنطا من ناحية المحلة الكبرى بجوار البوابة وكذلك نظافة كوبرى محلة روح العلوي، بالإضافة إلى غلق الفتحات غير الشرعية بالحواجز وذلك لتلافي قطع الطرق التي تؤدي للحوادث.جاءت تلك الإجراءات في إطار تحسين خدمات النظافة والتجميل في شوارع المحافظة.