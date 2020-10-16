رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق أعمال رصف وتنظيف شوارع الغربية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:36 م
رصف وتنظيف شوارع
رصف وتنظيف شوارع الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
انطلقت اليوم عمليات الرصف ودهان البلدورات بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، حيث قام حي أول المحلة بأعمال تنظيف وغسل أرصفة ودهان البلدورات بموقف طلعت حرب بطريق محلة أبوعلي القديم، وما زال العمل مستمرا حتى الآن، كما قام عمال النظافة والتجميل بكنس وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي ذاته.

وتتابعت أعمال الرصف في حي أول طنطا، حيث تم وضع السن في شارع عبدالعزيز محمد مارًا بشارع علي مبارك والإمام محمد عبده حتى نهايته مع شارع كفر عصام، وكذلك قشط الطريق في شارع ابن الفارض، وما زال العمل جار إلى ساعته.

وفي حي ثاني المحلة تابع رئيس الحي أعمال النظافة والتطوير وتكسير الأسفلت بشارع جمال عبدالناصر استعدادا للرصف الجديد، كما تابع أعمال دهانات البلدورات بنطاق الحي.

وفي مركز طنطا تابع المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أعمال النظافة والتجميل بطريق طنطا ـ المحلة الكبرى، وطريق مصرـ الإسكندرية الزراعي بداية من البوابة الجنوبية مدخل محافظة الغربية وحتى حدود مركز طنطا مع مركز كفر الزيات، وذلك لرفع مستوى كفاءة الطرق.

وتضمنت الأعمال رفع الأتربة وصيانة أعمدة الإنارة العامة ودهان البلدورات ودورانات اليوترن والنيوجيرسي ومسح الطريق وتجميل مداخل ومخارج مركز طنطا على طريق طنطا ـ المحلة الكبرى، كما تم رفع الأتربة والتراكمات وتطوير بوابة محلة روح بوضع بعض أشجار الزينة على البوابة الجنوبية لمحلة روح وتركيب الأعلام على أعمدة الإنارة العام ودهان كوبرى البحر مدخل مركز طنطا من ناحية المحلة الكبرى بجوار البوابة وكذلك نظافة كوبرى محلة روح العلوي، بالإضافة إلى غلق الفتحات غير الشرعية بالحواجز وذلك لتلافي قطع الطرق التي تؤدي للحوادث.

جاءت تلك الإجراءات في إطار تحسين خدمات النظافة والتجميل في شوارع المحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ«حرق شاب لأمه في فيصل».. المعاش كلمة السر (صور)

سفير الصين بالقاهرة يكرم طفلًا مصريًا حصد جائزة دولية

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

الصور

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية