شيرين رضا تصور «تحت تهديد السلاح» وتنتظر يسرا فى موسم رمضان

وكثفت «شيرين» من تواجدها فى السينما، خلال الفترة الأخيرة، ويعرض لها حاليًا فيلم «الغسالة» مع أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بينما تصور مشاهدها فى فيلم «قمر ١٤» مع خالد النبوى وياسمين رئيس.





وتعاقدت النجمة مؤخرًا على فيلم بعنوان «سكرين شوت»، مع النجم خالد الصاوى، لكنه تقرر تأجيله حتى ديسمبر المقبل.





رفضت الفنانة شيرين رضا عدة عروض لأدوار فى المسلسلات الطويلة، انتظارًا لدور مهم فى أحد الأعمال المخصصة لشهر رمضان المقبل، وتحديدًا مسلسل النجمة يسرا، التى أجرت معها اتصالات مبدئية وتنتظر التأكيد خلال الفترة المقبلة.. وتصور «شيرين» أول مشاهدها فى فيلم الأكشن الجديد «تحت تهديد السلاح»، أول نوفمبر المقبل، مع مجموعة من النجوم، على رأسهم هانى سلامة، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.