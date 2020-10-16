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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: القضاء على الفقر بحلول 2030 أمر شبه خيالي بسبب كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:34 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية قد تلقي بأكثر من 100 مليون شخص آخرين من سكان العالم في براثن الفقر خلال العام الجاري، وهو ما يقلص آفاق القضاء على الفقر المدقع، الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة.2030

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في موجز بشأن سياستها، إنه حتى في ظل النمو الاقتصادي المتسارع وأوجه التراجع في عدم المساواة: "يبدو القضاء التام على الفقر المدقع غير مرجح إلى حد كبير، حتى في ظل أكثر التوقعات تفاؤلا".

وحدد رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 هدف القضاء على الفقر المدقع، بجميع أشكاله وفي كل مكان بحلول عام.2030

ولكن بحسب ما ذكرته الإدارة الأممية اليوم، فإنه في ظل تفشي الوباء في الدول النامية، يبدو أفق تحقيق الهدف "خيالي".

وفي أفضل السيناريوهات تفاؤلا، وبحسب تقديرات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ربما يصل عدد من يعانون من الفقر المدقع في العالم إلى 1.1 مليار شخص، أي حوالي 13 في المئة من سكان العالم، بحلول نهاية العقد.

وأيضا في أفضل السيناريوهات، وفي ظل نمو غير مسبوق، سيظل حوالي 3 في المئة من سكان العالم في الفقر.

وذكر الموجز أيضا أنه من الممكن أن يدفع ركود النمو الاقتصادي وتصاعد عدم المساواة الدول الأقل نموا بسهولة إلى مزيد من التقهقر.

ودعت الإدارة إلى تعزيز التعاون الدولي. ويأتي الموجز قبيل "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، الذي يحل غدا السبت، 17 أكتوبر.

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