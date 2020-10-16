أحمد مقلد: ترشحت بعد سنوات من الممارسة و«تنسيقية الشباب» أحدثت طفرة فى الحياة السياسية

■ بداية.. لماذا قررت الترشح لانتخابات النواب؟

■ رجل الشارع يبحث عن مَنْ يخدمه.. ما خطتك لتحقيق ذلك؟

■ ماذا عن برنامجك الانتخابى وأبرز المحاور التى يتضمنها؟

■ ما رؤيتك لتمثيل الشباب والمرأة فى القائمة؟

■ ماذا عن تأثير «تنسيقية شباب الأحزاب» فى الحياة السياسية؟

■ ما أهم القوانين التى ستتبناها فى حالة فوزك؟

■ وماذا عن خوض شباب التنسيقية الانتخابات على النظام الفردى؟

■ أخيرًا.. هل أحدثت «التنسيقية» حالة من الحراك السياسى بين الشباب؟

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، إن التنسيقية قررت الدفع بأعضائها للمنافسة على نظامى القائمة والفردى، فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بالشباب، وتسعى لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن ٣ محاور أساسية متعلقة بالاقتصاد والتشريع والحياة الاجتماعية.وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن القوائم الانتخابية كفلت تمثيلًا عادلًا لكل فئات المجتمع، على رأسها النساء وذوو الاحتياجات الخاصة والأقباط، لافتًا إلى أنه- فى حال فوزه- سيتقدم بعدد من مشروعات القوانين والمقترحات التى أنتجتها اللجان النوعية ومركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع للتنسيقية.- التمثيل النيابى خطوة غاية فى الأهمية للسياسى الذى يسعى إلى العمل العام وتقديم خدمات، وهذه الخطوة تتطلب الكثير من التأهيل والدراسة، وصولًا إلى مرحلة «الجهوزية» للاضطلاع بهذا الدور المهم، كما أن قرار ترشحى للانتخابات جاء بعد سنوات طويلة من الممارسة السياسية والدراسة للأطر التشريعية والمبادئ العامة للاقتصاد، التى من شأنها تيسير دراسة الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الأدوات الرقابية النيابية بتدرجها. وقرار الترشح لم يكن وليد الصدفة، لكن جاء بعد سنوات من الممارسة السياسية الفعلية والدراسة، استعدادًا لهذا الدور ومسئولياته الضخمة.- المهام الدستورية للنائب البرلمانى «جسيمة»، وتحتاج إلى عمل دءوب خلال الفصل التشريعى، من حيث التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وإقرار السياسة العامة والموازنة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه المهام فى غاية الدقة والأهمية وتحتاج إلى تفرغ كلى لتنفيذها.وخلال الفصل التشريعى الحالى، ظهرت إشكالية توفير الخدمات المباشرة للمواطنين، لا سيما فى ظل غياب المجالس المحلية، والسبيل إلى حل تلك الإشكالية، من وجهة نظرى، هو تطوير الأداء بشكل مرحلى، وتوفير دولاب عمل للنائب قادر على تلبية الخدمات الأولية للمواطنين، وإمداده بأبحاث ودراسات تيسر عليه أداء مهامه النيابية الدستورية، والمرحلة الثانية تبدأ بعد الانتهاء من انتخابات المجالس المحلية، حيث يتم التفرغ الكلى للمهام الدستورية النيابية مع دعم المجالس المحلية فى تلك المهام.- ينقسم إلى ٣ محاور رئيسية، المحور الأول هو التشريعى، ويتضمن العمل على وضع برامج لتطوير الأداء التشريعى والبرلمانى من حيث الشكل والمضمون، بما يكفل التحام المؤسسة التشريعية بشكل كلى مع القضايا اليومية التى تشغل المواطنين، والعمل على مشروع تنقية وتنقيح المنظومة القانونية، بما يكفل توحيد المراكز القانونية والعمل على إزالة كل العوائق التشريعية التى تعيق الاستثمار، وذلك بشكل دورى لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠. كما يأتى ضمن المحور التشريعى وضع تصور لنظام انتخابات المجالس المحلية يراعى ما ورد من أحكام فى المادة ١٨٠ من الدستور، الخاصة بنسب تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة، والعمل على وضع منظومة قانونية لتعزيز الاستفادة القصوى من البحار.أما المحور الثانى، فهو الاقتصادى، ويتضمن وضع برامج للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز ومزايا للمشاريع القائمة، ودمج غير المسجل منها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ووضع آلية تعمل على تحسين قدرة الدولة فى تحصيل المستحقات الضريبية، ودراسة كل العوائق التى تواجه الزراعة والمزارع، والعمل على وضع استراتيجية لتحسين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والمحاصيل الزيتية، والوصول إلى مطابقة المعايير الدولية فى جودة كل المحاصيل الزراعية. ويتضمن هذا المحور أيضًا العمل على وضع جدول بالصناعات الوطنية الأولى بالدعم والرعاية والتطوير، والعمل على وضعها على الخريطة الدولية التنافسية كالغزل والنسيج، بما يناسب حركة التجارة الدولية المبنية على اقتصاديات التكامل، ووضع استراتيجية لتطوير اقتصاديات الخدمات، على رأسها السياحة والنقاط اللوجستية. والمحور الثالث وهو الاجتماعى، ويتضمن وضع استراتيجية موحدة قابلة للتنفيذ من خلال كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لمكافحة التطرف، والعمل على وضع خطة لتطوير التعليم الفنى «زراعى- صناعى»، وكذلك إعادة تطوير التعليم الأساسى والجامعى من منطلق دراسة احتياجات سوق العمل، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال. ويتضمن هذا المحور كذلك: وضع استراتجية لدعم المجتمع المدنى «أحزاب سياسية- نقابات مهنية وعمالية- جمعيات ومؤسسات أهلية وتعاونية»، والعمل على الخروج بمبادرات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لضبط الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية.- تم التوافق على الجمع بين الانتخاب بنظامى القوائم والفردى، وذلك لتمكين المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج من المشاركة، وبالنظر إلى القوائم المقدمة فقد راعت تلك النسب الدستورية والقانونية، فنجد أن نصف القوائم من النساء، كما أن نسبة تمثيل الشباب فاقت أى نسب ماضية.وأرى أن القوائم كفلت حق التمثيل السياسى لكل فئات المجتمع، وحققت النصاب الدستورى والقانونى، الأمر الذى يجعلنا أمام مجلس نواب معبر عن كل أطياف المجتمع، كما اتجهت القوى السياسية والحزبية إلى التحالفات الانتخابية الموسعة، ولذلك فإن المجلس سيكون انعكاسًا للخريطة السياسية المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.- منذ تدشينها منذ أكثر من عامين أحدثت التنسيقية طفرة فى الحياة السياسية المصرية، ورسخت لمفهوم جديد للعمل السياسى قائم على الممارسة الجادة والتنوع الذى يُثرى الحياة السياسية المصرية، كما رسخت لأدبيات قائمة على احترام وتقبل الآخر، واستطاعت أن تقدم جيلًا من شباب السياسيين فى كل المواقع التنفيذية والنيابية قادرًا على تحمل المسئولية.وحظينا- كجيل جديد من السياسيين- على دعم لا محدود من القيادة السياسية التى آمنت بتأهيل وتمكين الشباب، ووضعت آليات واضحة لتمكينهم على كل المستويات، وأرى أن التنسيقية مستعدة للاضطلاع بهذا الدور النيابى، بما تملكه من هيكل مؤسسى ودولاب عمل يتضمن العديد من اللجان النوعية، ومركزًا للدراسات والبحوث البرلمانية، قادرة على مد ممثلى التنسيقية من أبحاث ومشاريع تيسر أداءهم النيابى.- سأعمل بشكل كبير على تحقيق برنامجى الانتخابى، وسأتقدّم بعدد من المشاريع القانونية والمقترحات التى ستخرج من اللجان النوعية ومركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنمط مؤسسى خلال الفصل التشريعى المقبل.- التنسيقية تملك كوادر قادرة على العمل السياسى والشعبى، ورشحت أعضاءها على القوائم والنظام الفردى، وفى ظل قيادة سياسية مؤمنة بالشباب تأهيلًا وتمكينًا، فنحن قادرون على خوض غمار المنافسة الانتخابية بشكل كامل.- بالتأكيد، فتأثيرها ملحوظ بين الشباب، ودفعت عددًا كبيرًا منهم للمشاركة فى العمل العام، من خلال الممارسة السياسية بمفهوم مختلف قائم على تقبل كل الأفكار والتوجهات، ودمجها فى منصة حوار موضوعى وجاد، لا سيما فى ظل التحام «التنسيقية» بشكل كلى مع القضايا الشبابية بشكل خاص، وبشكل عام مع كل القضايا العامة.