«الصحة العالمية» تجري حوارًا مع روسيا حول لقاحها الثاني لكورونا

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء المنظمة، في مؤتمر صحفي في جنيف: "لن نتمكن من اتخاذ موقف بشأن لقاح إلا عندما نرى نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها أجرت حوارا طيبا للغاية مع مطوري لقاح روسي ثان لمرض كوفيد-19.