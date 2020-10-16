وزير الأوقاف يصرف 20 ألف جنيه لأسرة إمام توفى على المنبر



ودعا وزير الأوقاف المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، موجها بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.



وكلف مدير المديرية الشيخ زكريا الخطيب بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى نيابة عنه.

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان إمام وخطيب مسجد أبوالعينين بحي الصرافية بمدينة القرين بمحافظة الشرقية الذي وافته المنية أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم 16 10 2020م بالمسجد المذكور.