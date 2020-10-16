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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

25 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما جديدا مرتفعا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 25 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 25089 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 834770 منذ بداية الجائحة.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 122 إلى 33303.

كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.

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