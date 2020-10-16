«تأملات في رسالة بطرس الرسول».. عظة راعي كنيسة مارمرقس بالنمسا اليوم

ألقى القمص إبراهيم حنا راعي كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالنمسا، مساء اليوم الجمعة، كلمة روحية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.تأتي كلمة القمص إبراهيم حنا، تحت عنوان "تأملات روحية في الإصحاح الثالث من الرسالة الأولى للمعلم القديس بطرس" وهي أحد الإصحاحات المدونة بالكتاب المقدس.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.