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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا اليومية بالجزائر تتجاوز حاجر الـ200

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:02 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر عتبة الـ200 حالة مجددا، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد الفيروس اليوم الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة، جمال فورار، تسجيل 221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتواصل سلسلة ارتفاع الإصابات لليوم الخامس على التوالي (193 أمس الخميس، 185 أول أمس الأربعاء، 174 الثلاثاء الماضي، 153 الإثنين الماضي و132 الأحد الماضي).

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات في عموم البلاد منذ شهر فبراير الماضي 53998 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1841.

وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 37826 بعد تسجيل 126 حالة شفاء جديدة.

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