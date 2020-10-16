رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: استعدادات مكثفة بالكليات لبدء العام الدراسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:12 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أجرى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، جولة تفقدية مكثفة استغرقت 3 ساعات بجميع كليات الجامعة والبالغ عددها 14 كلية، رافقه فيها أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم مراجعة استعدادات مختلف كليات الجامعة لبدء العام الجامعى الجديد 20202021، مؤكدا أنه تم التنبيه على أمناء الكليات بوضع علامات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الدرس والمدرجات ومعامل الكمبيوتر، ووضع العلامات الإرشادية داخل كل كلية تيسيرًا على الطلاب، ونشر بوسترات للتوعية بطرق مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، رئيس اللجنة الاحترازية لمجابهة "كورونا" بجامعة طنطا على التزام جميع كليات وقطاعات ووحدات الجامعة بالخطة الشاملة التى وضعتها لجنة الأزمات بقيادة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتى تشمل تنظيف وتطهير وتعقيم المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بشكل يومى، ومراعاة كثافة العاملين في الغرف والتوصية بوجود مسافة بين كل موظف وآخر، وتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تطهير كافة الأسطح والأرضيات والاثاث والحمامات والمصاعد، وتوفير الكمامات، والكواشف الحرارية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفى ذات السياق، تابع نائب رئيس الجامعة العمل بالبوابات الإلكترونية الجارى إنشاؤها بمجمع الكليات بسبرباى، والتى سوف تسهل من حركة دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مسئول بمنتخب تونس يهاجم الزمالك: فرجاني شعر كأنه مخطوف

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية