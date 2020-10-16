واشنطن ترفض عرض بوتين حول معاهدة «نيو ستارت»





واضاف أنّ "جواب الرئيس الروسي اليوم الساعي إلى تمديد نيو ستارت من دون تجميد الرؤوس النووية غير مقبول".

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّ العرض الذي تقدّم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية عامًا واحدًا "بلا شروط"، "غير مقبول".وقال مستشار الرئيس الأميركي لشئون الأمن القومي روبرت اوبراين، أنّ "الولايات المتحدة اقترحت تمديدًا لمعاهدة نيو ستارت لعام واحد في مقابل تجميد الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا خلال هذه الفترة".