تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

دشنت أسرة الكاتب المسرحى الراحل لينين الرملى، موقعًا إلكترونيا باسمه على شبكة الانترنت؛ وذلك لتوثيق أعماله ومقالاته وصوره منذ مرحلة الطفولة وحتى رحيله عن عالمنا فى 7 من فبراير الماضى بعد معاناة مع المرض.وقالت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول لـ"الدستور"، إن الموقع الإلكتروني أطلقته ابنته هند تخليدًا لأعمالها المسرحية والسينمائية، ويضم الموقع بعض الأقسام المقرر تحديثها خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أن الكاتب لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، وله عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها “انتهى الدرس يا غبي”، “تخاريف”، عفريت لكل مواطن”، “البداية”.