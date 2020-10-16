رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«موزة مرات القرد».. والدة أمير قطر تستغل نفوذها لتنفيذ مخططاتها التخريبية بالمنطقة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:52 م
الشيخة موزة
الشيخة موزة
طباعة
دأبت الأفعى القطرية «موزة» زوجة حمد بن خليفة، حاكم قطر المخلوع من نجله «تميم»، منذ سنوات طويلة على زرع الفِتن في العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، لتُحقق مخططات الأسرة الحاكمة في السيطرة على مفاصل الأوطان عبر ذيولها من جماعة الإخوان الإرهابية.

مؤسسة «صلتك» كانت الستار الذي اختفت خلفه أفعى قطر، متخذة من الأعمال الإنسانية طريقًا تسلكه نحو جرائم ضد الإنسانية، تحصد خلالها أرواح الآلاف من الأبرياء، لتنفيذ أجندتهم ما بين محاولات إسقاط دول- فشلت في مصر- أو إحداث وقيعة بين دول وجاراتها كما فعلت في المشهد الإفريقي بعد عمليات التخريب والعبث الذي نفذته في الصومال، واتهامها في تفجيرات ضخمة وقعت بالبلاد، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح.

استهدفت «صلتك»- منذ تأسيسها في العام 2008- قطع الصلات بين الشعوب وحكامها، وتأجيج الصراعات في الأراضي العربية، حيث دأبت على العمل في المشهد اليمني لإعادة الحوثيين، وزيادة حدة الصراع الذي كبد اليمن خسائر فادحة وتشريد نسبة كبيرة من قاطنيها.

في كل مرة، تدفع المؤسسة اللاخيرية، بمليارات الدولارات في البلدان العربية لتدميرها، فكان لتونس النصيب الأول في العبث، حينما أدخلت المبالغ الطائلة في صورة مساعدات إنسانية، لتتحول بعدها إلى تمويل للفوضى في البلاد، تزامنًا مع إسقاط الرئيس التونسي حينها زين العابدين بن علي، وهو ما فعلته في ليبيا بتمويل ميليشيات مختلفة من مناطق متعددة في البلاد، لتقسيمها ونشوب صراعات قبلية بين أبناء الشعب الواحد.

اتخذت زوجة حمد، الأعمال الإنسانية غطاءً آخر لإحداث الفتنة في سوريا، حيث أوهمت العالم بأن مؤسستها تقوم على إدخال المساعدات للاجئين والحالات الإنسانية المتضررة من الصراع هناك، غير أن واقعًا آخر يجري، من إدخال تمويلات للتنظيمات الإرهابية، أبرزها داعش لتخريب دمشق.

المقاطعة العربية التي حاصرت المخططات الخبيثة لـ«موزة»، جاءت بعد رصد ما تقوم به قطر من تمويل للإرهاب والفوضى في عدد من البلدان، كان أبرزها مصر، وهو ما كشفه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه خلال إحدى جلسات القمة العربية، فالتف القادة العرب حول مصر، ليُعلنوا مقاطعة شاملة للدولة الراعية للإرهاب في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

بدء مراسم عزاء الفنان محمود ياسين بالشيخ زايد

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية