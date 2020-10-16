عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

فازت الدكتورة عبير محمد أحمد الفقي، الباحثة والكاتبة بالشئون السياسية الإفريقية والمترجمة عن دراستها للدكتوراة بعنوان: "إصلاح الخدمة العامة فى إفريقيا: دراسة حالة دولتى كينيا وبتسوانا"، جائزة "حلمى شعراوى" للدراسات الإفريقية عن عام 2020، ويتم تسليم الجائزة غدا السبت، في حفل بمكتبة مصر العامة في تمام الساعة الخامسة مساء.أشرف على رسالة الدكتوراة كل من الدكتور صبحى قنصوة، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، والدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية المساعد، بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة.وجائزة "حلمى شعراوى" بدأت من العام 2010، وتمنح لأفضل البحوث والدراسات الإفريقية سنويا وقدرها 10 آلاف جنيه، ويشترط لتقديم الجائزة إعدادها للنشر والطباعة، بمركز البحوث العربية والإفريقية، وتقديمها فى احتفال خاص عند صدور الكتاب وتسليم شهادة التقدير ومبلغ رمزى للباحثة.