رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:05 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
حسام التمساح
طباعة
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أقام أمس بالنادي النهري بالعجوزة حفلا لتكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة حفظة القرآن الكريم وزوجاتهم وأبنائهم، وتكريم أبناء القضاة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، كما تم تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في مسابقة الأبحاث القانونية.

وشهد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أمس حفل التكريم، وعبر فضيلته في كلمته عن قيمة رسالة القضاء السامية في إرساء دعائم العدل وثمن فضيلته على حرص القضاة وأعضاء النيابة العامة وزوجاتهم وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ومداومتهم على ذلك، كما أشاد فضيلته باهتمام مجلس إدارة نادي القضاة بتكريم المتفوقين علميا والمشاركين في الأبحاث القانونية لما يرسخه ذلك من تقدير لقيمة العلم والتفوق والبحث ولما يمنحه ذلك من رسالة مهمة للباحثين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتفوقين من أبنائهم على الاستمرار في التميز والبحث والتفوق.

واستهل حفل التكريم فعالياته بكلمة من المستشار الجليل محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، رحب في بدايتها بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وتقديم جزيل الامتنان والتوقير لفضيلته لتلبيته الدعوة ليشهد مع قضاة مصر هذا الاحتفال الكريم.

كما عبر رئيس النادي عن تقدير قضاة مصر لدور فضيلة المفتي في التصدي لكافة صور الحداثة بتقديم الفتاوى الدينية التي تواجه هذه الوقائع الجديدة بطرح قيم الإسلام السمحة وتنوير المسلمين بأصول دينهم وتوضيح قيم الإسلام السمحة، وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام الحنيف في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.

وعقب انتهاء فعاليات التكريم قدم المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي لفضيلة المفتي درع نادي قضاة مصر وشهادة شكر وتقديرا لفضيلته للدور العظيم الذي يقوم به في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن العربي والأمة الإسلامية ومصرنا الغالية.
الدكتور شوقي علام
بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)
الدكتور شوقي علام
بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)
الدكتور شوقي علام
بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)
الدكتور شوقي علام
بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

ننشر أول صور لمقتل 6 عناصر إجرامية شديدى الخطورة بالدقهلية

سفير الصين بالقاهرة يكرم طفلًا مصريًا حصد جائزة دولية

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية