بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم (صور)

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أقام أمس بالنادي النهري بالعجوزة حفلا لتكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة حفظة القرآن الكريم وزوجاتهم وأبنائهم، وتكريم أبناء القضاة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، كما تم تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في مسابقة الأبحاث القانونية.وشهد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أمس حفل التكريم، وعبر فضيلته في كلمته عن قيمة رسالة القضاء السامية في إرساء دعائم العدل وثمن فضيلته على حرص القضاة وأعضاء النيابة العامة وزوجاتهم وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ومداومتهم على ذلك، كما أشاد فضيلته باهتمام مجلس إدارة نادي القضاة بتكريم المتفوقين علميا والمشاركين في الأبحاث القانونية لما يرسخه ذلك من تقدير لقيمة العلم والتفوق والبحث ولما يمنحه ذلك من رسالة مهمة للباحثين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتفوقين من أبنائهم على الاستمرار في التميز والبحث والتفوق.واستهل حفل التكريم فعالياته بكلمة من المستشار الجليل محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، رحب في بدايتها بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وتقديم جزيل الامتنان والتوقير لفضيلته لتلبيته الدعوة ليشهد مع قضاة مصر هذا الاحتفال الكريم.كما عبر رئيس النادي عن تقدير قضاة مصر لدور فضيلة المفتي في التصدي لكافة صور الحداثة بتقديم الفتاوى الدينية التي تواجه هذه الوقائع الجديدة بطرح قيم الإسلام السمحة وتنوير المسلمين بأصول دينهم وتوضيح قيم الإسلام السمحة، وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام الحنيف في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.وعقب انتهاء فعاليات التكريم قدم المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي لفضيلة المفتي درع نادي قضاة مصر وشهادة شكر وتقديرا لفضيلته للدور العظيم الذي يقوم به في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن العربي والأمة الإسلامية ومصرنا الغالية.