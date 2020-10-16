- رزان مغربي:

- ميريام فارس:

- شيرين عبد الوهاب:

- أصالة نصري:

- حليمة بولند:

- ماجي بو غصن:

نشرت صحيفة فوج بالعربية، تقريرا عن أقصر 6 نجمات عربيات على الساحة الفنية، وذلك على عكس الصورة التي يراهن فيها الجمهور عبر الشاشة ومنهن من تبذل مجهود كبير كي تبدو أطول قامة ومنهم من تظهر بمظهرها كما هو.جاءت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي فى المرتبة الأولى كأقصر النجمات العربية قامة بطول 149 سم، إلا أنها تعرف كيف تنسق إطلالتها دائمًا لكي تبدو أطول.جاءت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في المرتبة الثانية حيث يبلغ طولها 150 سم، ورغم ذلك تعتبر من الفنانات المميزات بأناقتها وجمالها اللافت وجسمها الممشوق.جاءت في المرتبة الثالثة الفنانة شيرين عبد الوهاب بطول 152 سم وتظهر دائما بصورة جميلة وتعرف كيف توظف إطلالتها لخدمتها.جاءت الفنانة السورية أصالة نصري في المرتبة الرابعة بطول 156 سم ولكنها تحرص دائما على ارتداء الكعب العالي والملابس التي تظهرها بصورة أطول.جاءت في المرتبة الخامسة الفنانة الكويتية حليمة بولند فهي واحدة من أقصر نجمات الخليج المعروفات دائمًا بطول قامتهن، وطول حليمة نحو 156 سم، ورغم قصر قامتها تحولت حليمة إلى أيقونة للموضة في العالم العربي.جاءت في المرتبة السادسة الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن حيث يبلغ طولها 157 سم ولكنها لا تبذل أي مجهود لتبدو أطول قامة، حيث ترتدي ملابس رياضية وأحذية مسطحة وتعتبر جسمها الصغير جزء من هويتها الفنية.