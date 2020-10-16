رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مع الحديث عن موجة ثانية لكورونا.. طبيبة أمراض صدرية توضح أهمية ارتداء الكمامة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
طباعة
مع اقتراب بداية فصل الشتاء ووسط تحذيرات من احتمالات زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا نظرا لتوقع وجود موجة ثانية من الفيروس تنشط في الشتاء وقد تكون أكثر فتكا من سابقتها أصبح من اللازم ارتداء الكمامة الطبية.

آية حسين طبيبة الصدر، توضح هذا الخطر قائلة: "إن الخطر الرئيسى والسبب الأهم فى انتشار الفيروس هو رفع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين أو عدم ارتدائها اقتناعا بأن الفيروس انتهى أو أن من يقفوا أمامنا لا يحملون الفيروس".

وأوضحت طبيبة الأمراض الصدرية أن الأشخاص قد يحملون الفيروس القاتل ولا تظهر عليهم الأعراض ويقومون بنقله للآخرين دون الشعور ويكون الأشخاص المخالطين الذين لا يرتدون القناع الواقى هم الأكثر عرضة للعدوى أو الإصابة بالفيروس.

وأكدت أن الكمامة هي سبب مهم للوقاية خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي تنتشر فيه البرد وأعراضه ويجعل الأمر صعبا نظرا لعدم القدرة على التفرقة بين أعراض البرد وأعراض كوفيد 19.

وطالبت آية مرضى الصدر والضغط والسكر وكذلك أصحاب الأمراض الخطيرة بتوخي الحذر وعدم الاستهانة بالأمر، مشيرة إلى إن الشخص لا يطمئن أن من يقف أمامه غير مصاب.

وأوضحت طبيبة الصدر أن هناك الكثيرين من حاملى الفيروس ومازالوا فى فترة العلاج يخرجون للناس دون كمامة وينقلون لاعدوى لذا من المهم أن يحصن الإنسان نفسه بارتداء الكمامة وعدم التساهل.

وأوضحت أنه طبقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تجاوز في العالم 17.3 مليون حالة، وتوفي أكثر من 675 ألف شخص.

وأشارت إلى أن الخطر مازال قائما وخاصة مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية مطالبة بالاحتراس والتمسك بجميع الخطوات الاحترازية من ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المطهرات وتطهير الأسطح باستمرار والحفاظ على التباعد الإجتماعي وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

وأكدت طبيبة الأمراض الصدرية أنه طبقا للأبحاث التى أجرتها منظمة الصحة العالمية فإن الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أعراض ينقلونه للغير بسهولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مسئول بمنتخب تونس يهاجم الزمالك: فرجاني شعر كأنه مخطوف

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

كيف أظهرت أزمة «كورونا» تفوق مصر في صناعة الدواء؟

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية

«صورة دوريان جراى» رواية صنعت مجد أوسكار وايلد

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبو سعدة: تستلهم الغربة واللجوء

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي