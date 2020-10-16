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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تشرع في إنتاج لقاحها الثانى ضد كورونا أواخر أكتوبر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:38 م
اللقاح الروسي الثاني
اللقاح الروسي الثاني
وكالات
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أعلنت موسكو أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الثاني المضاد لفيروس كورونا، الذي جرى تسجيله رسميا، أمس الخميس، سيتم إنتاجها في أواخر أكتوبر الجاري.

وأكدت هيئة الرقابة المعنية بحماية حقوق المستهلك لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، أن إنتاج لقاح "إيبي فاك كورونا" الذي تم تسجيله رسميا أمس سينطلق على أساس مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الذي طور هذا اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أن حزمة اللقاح التي استخدمت في اختباراته السريرية اجتازت معايير الهيئة بنجاح وحصلت على موافقتها.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الروسية أن السلطات لا تزال تسيطر على الوضع الوبائي في البلاد رغم بلوغ وتيرة تفشي كورونا مستوى غير مسبوق في الأيام الأخيرة.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق الحكومة بشأن الإحصاءات الوقائية الأخيرة، قائلا: "نرى أن الوباء يتفشى بوتائر متصاعدة جدا، ولذلك تُتخذ إجراءات نشطة بهدف دفع كل المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصارمة التي لم نف بها على مدى وقت طويل، وهذا أمر ينبغي الاعتراف به".

وشدد بيسكوف على أن "الوضع تحت السيطرة على الرغم من هذه الديناميكية المؤسفة"، لاسيما فيما يتعلق بضمان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في الأقاليم الروسية.

وفند بيسكوف تقرير صحيفة "تايمز" البريطانية الذي حمل الحكومة الروسية المسئولية عن شن حملة تضليل ضد اللقاح الذي تعمل على تطويره شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد.

وقال بيسكوف إن الاتهامات الموجهة إلى روسيا والتعليق عليها "أصبح أمرا يرقى إلى مستوى السيرك"، وتابع: "روسيا لا تضلل أحدًا.. وتتحدث بفخر عن نجاحاتها وتشارك الآخرين نجاحاتها في تطوير أول لقاح مسجل ضد كورونا على مستوى العالم تم تثبيت فاعليته مرارا".

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