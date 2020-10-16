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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يكشف كيف يهنئ بوتين نظراءه في الأعياد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:39 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
وكالات
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بيّن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطريقة المتبعة في التهاني التي تبعث باسم بوتين إلى نظرائه رؤساء الدول.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن برقيات التهنئة باسم الرئيس فلاديمير بوتين الموجهة إلى نظرائه الأجانب يتم إرسالها نيابة عنه، لكن يمكن لبوتين أن يضيف إلى محتواها خلال محادثات هاتفية.

وقال بيسكوف بهذا الشأن في تصريح للصحفيين: "كقاعدة، يجري في الغالب إرسال البرقية عبر القنوات الدبلوماسية، ويتم نقلها من خلال وزارة الخارجية، ثم عبر السفارة.. وهي ترتبط أيضا بمستوى العلاقات والحوار الشخصي، ويمكن للرئيس في بعض الأحيان استكمال هذه البرقية المهنئة بمحادثة هاتفية".

يشار إلى أن بوتين كان احتفل في 7 أكتوبر بعيد ميلاده، وتلقى بالمناسبة برقيات التهنئة من قادة دول أخرى، واتصل البعض به هاتفيا.

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