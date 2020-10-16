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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: الأحد غرة ربيع الأول.. والمولد النبوي 29 أكتوبر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:18 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أميرة العناني
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أعلنت دار الإفتاء، نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442.

وقالت الدار إن غدا السبت الموافق 17 أكتوبر هو المتمم لشهر صفر، وأن بعد غد الأحد الموافق يوم 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول، وعليه يكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم 29 من الشهر الجاري، والموافق 12 ربيع الأول.
وكانت الدار أكدت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة الرسمية المسؤلة عن إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهور العربية وأن ذلك يتم يوم 29 من كل شهر عربي.

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