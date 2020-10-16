تزامنًا مع بدء الدراسة.. طريقة استخراج اشتراكات المترو والقطارات للطلاب

• خطوات استخراج الاشتراك



• أنواع الاشتراكات المتاحة للطلاب



• أماكن استخراج اشتراكات القطارات



• قيمة التخفيض على أسعار اشتراكات الطلبة



• كيفية استخراج اشتراكات المترو:



بدأت هيئة السكة الحديد في تقديم تسهيلات لطلاب المدارس والجامعات استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، ومن بينها إصدار اشتراكات القطارات."الدستور" توضح كيفية استخراج اشتراك القطارات ومترو الأنفاق.1- التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.2- إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.3- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها الطالب بخاتم شعار الجمهورية.4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.يوجد حوالى 54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، منها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات "القاهرة- بنها- طنطا- سيدي جابر- الإسكندرية- الزقازيق- الإسماعيلية- منيا القمح- المنصورة- منوف- كفرالشيخ- كفر صقر- شبرا- شبين الكوم- شبين القناطر- تفهنا الأشراف- كوم حمادة- الخطاطبة- قويسنا"، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات "الجيزة- الواسطى- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي- قنا- الأقصر- أسوان".وتصنف اشتراكات الطلبة كـ "اشتراكات ربع سنوية"، بتخفيض يصل إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لـ 8 محطات، وإلى 97.4% للمرحلتين لـ 16 محطة، وإلى 98.2% للثلاث مراحل لـ 25 محطة، وإلى 97.7% لأربع مراحل لـ 39 محطة.1ـ سحب استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بالخطوط الثلاثة، أو تحميلها من الموقع الإلكتروني لشركة المترو.2ـ ملء بيانات استمارة الاشتراك المتضمنة بياناته الشخصية، ونوع الاشتراك المطلوب سواء كل 3 شهور أو سنوي.3- اعتماد الاشتراك من الكلية التابع لها، من خلال توقيع الموظف المسئول وختم شعار الجمهورية.4ـ سداد 5 جنيهات قيمة استمارة الاشتراك، والمبلغ المطلوب للاشتراك، وذلك في مكتب الاشتراكات في الجامعة أو المكاتب المخصصة لها في المترو.5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد، بجانب استمارة الاشتراك والصورة الشخصية.جدير بالذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد فى عدد من محطات، في الخط الأول تتواجد في حلوان، عين حلوان، المعادي، دارالسلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا. كما تتواجد مكاتب اشتراكات الخط الثاني في محطات: "كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب"، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطات عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة، وتبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.