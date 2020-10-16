بعد تعيين 20 نائبة بـ«الشيوخ».. إشادات برلمانية برعاية السيسي للمرأة

انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددًا للمرأة المصرية، بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة عن الحد الأدني الذي أقره القانون 141 لسنة 2020 بشأن حصة أو كوتة السيدات في قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ.وتنص المادة المادة (28) من القانون رقم 141 لسنة 2020، والخاصة بالضوابط العادلة في تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، والتي من بينها أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة، أى 10 مقاعد من أصل الـ100 مقعد، إلا أن الرئيس انتهي إلى اختيار 20 سيدة.وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديره للمرأة المصرية، حيث تقلدت أعلى المناصب بتمثليهن أعلي نسبة نساء في تاريخ الحكومات المصرية وتولي منصب المحافظ، فضلًا عن تمثليهن بنسبة 25% كحد أدنى بمجلس النواب المقبل.من جهتها، أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من تعيين 20 سيدة من الـ100، ضعف النسبة المقررة في الدستور المصري والتي تصل لـ 10% في المجلس، يحسب له ضمن أجندة الانجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثير للدهشة خاصة أن الرئيس يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريك أساسي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأضافت حسونة في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية، مشيرة إلى أن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهي ما حققته المرأة.في السياق ذاته، قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر العديد من القرارات التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية في الدولة، مشيرًا إلي أن مكاسب المرأة في عهد الرئيس غير مسبوقة وتساهم في تقدم ورقي المجتمع.وأضافت أبوالسعد في تصريحات لها، أن تعيين الرئيس لـ20 أمراة بمجلس الشيوخ هو استكمال لمسار بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم المرأة وتقدير دورها في المجتمع، لافتة أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيلا تاريخيا للمرأة المصرية تحت قبة البرلمان.وجاءت أسماء السيدات الـ20 اللاتي تم تعيينهن كالتالي: "سهير أديب مجلع غطاس بكالوريس، حياة محمد عبد الرازق، حنان عبدالمنعم أبوالعزم على، كوثر محمود محمود، هيام فاروق فؤاد بنيامين، نهى أحمد فتحى أحمد زكى، نهى أشرف محمد الشريف، راجية سعد عبدالحميد محمد الفقى، عائشة عبدالغنى محمد هاشم، خضرة سالم عبدالحميد سالم، سميرة محمد عبدالعزيز، نهال مجدى أحمد فهمى المغربل، نجوى أحمد الشافعى عمران، نادية مبروك عبد العزيز عمارة، سماء سليمان السيد احمد، هدى جمال عبدالناصر، سها سعيد عبد المنعم إبراهيم، كاميليا صبحى عبد النور محمد، رشا وسيم عبد الرحمن قلج، راندا محمد أحمد مصطفى على".