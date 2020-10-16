محافظ أسوان يستمع لمشاكل المواطنين عقب افتتاح مسجد بقرية غرب سهيل

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد نوح بقرية غرب سهيل، الاستماع لكافة مشاكل ومطالب المواطنين بمختلف القطاعات، كما زار أحد الموتيلات السياحية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحى.وكلف المحافظ المسئولين بوضع مخطط وتصور عام للارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات مع الإنارة والتطوير والتجميل بغرب سهيل، والتى تعتبر من أهم مراكز ومقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفاري بالجمال.وأكد اللواء أشرف عطية على مواصلة اقتحام كافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات؛ لأنه عاشق لخدمة الناس وتعد نعمة من الله.واستكمل أن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى المناطق والمدن الأخرى؛ لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى في كل أنحاء المحافظة.جدير بالذكر أن افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، ونائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان، مسجد «نوح» بقرية غرب سهيل.وأدى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد نوح وموضوعها «الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية».