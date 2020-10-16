رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمشاكل المواطنين عقب افتتاح مسجد بقرية غرب سهيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد نوح بقرية غرب سهيل، الاستماع لكافة مشاكل ومطالب المواطنين بمختلف القطاعات، كما زار أحد الموتيلات السياحية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحى.

وكلف المحافظ المسئولين بوضع مخطط وتصور عام للارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات مع الإنارة والتطوير والتجميل بغرب سهيل، والتى تعتبر من أهم مراكز ومقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفاري بالجمال.

وأكد اللواء أشرف عطية على مواصلة اقتحام كافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات؛ لأنه عاشق لخدمة الناس وتعد نعمة من الله.

واستكمل أن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى المناطق والمدن الأخرى؛ لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى في كل أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر أن افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، ونائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان، مسجد «نوح» بقرية غرب سهيل.

وأدى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد نوح وموضوعها «الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية».

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

ملخص تصريحات وزير التربية والتعليم بعد تعميم دراسة القصة لجميع المراحل

مسئول بمنتخب تونس يهاجم الزمالك: فرجاني شعر كأنه مخطوف

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020

الأربعاء.. عرض فيلم «The Untouchables» بالثقافة السينمائية