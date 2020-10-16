«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية مجانية بقرى دمياط (صور)

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة علاجية بيطرية، إلى قرى محافظة دمياط، لتنفيذ أعمال الفحص والكشف على الماشية والعلاج مجانا.وقال الدكتور هاني حسن مدير المعهد، إن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتورة هنية الإتربى.وأشار مدير المعهد إلى أن القافلة التي نفذت أعمالها على مدار أسبوع كامل، شارك فيها عدد من باحثي المعهد، فضلا عن باحثو معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، لافتا إلى أنه تم فحص وعلاج عدد 5448 حيوانا بالمجان منها 2154 حيوانا تم فحصها وعلاج ما يحتاج للعلاج وتأهيلها تناسليا، فضلا عن فحص عدد 7 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي.وأضاف أنه تم علاج 3287 رأسا باطنيا، فضلا عن تحصين 548 بالتحصينات غير السيادية وتم عمل 10 عمليات جراحية، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة بلغ حوالي 1119 مستفيدا من صغار المربين، كذلك تم تدريب عدد 13 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية.وأوضح حسن أنه تم عقد ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج علائق اقتصادية بمعرفة معهد بحوث الإنتاج الحيواني، كذلك تم عقد عدد من اللقاءات للتوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.وقال مدير المعهد إنه تم في نهاية أعمال القوافل لقاء الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حيث توجهت بالشكر للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأثنت على الأداء وقدمت شهادة تقدير للمعهد وأشادت بأداء الأطباء وما رأته من أعمال، لافتة إلى أن تلك القوافل والندوات، ينعكس دورها بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.