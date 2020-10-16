مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر شكر

تعطلت حركة طريق بنها المنصورة أمام قرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر؛ بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية المنشاة الكبرى بكفر شكر، مما أدى إلى تعطل حركة الطريق وتكدس مرورى بطول 3 كيلو مترات.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية وتبين وقوع حادث تصادم مع سيارة ملاكى أ. ن. ح 4883، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم، وجار رفع الحادث والسيارات إلى جانبى الطرق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح أصحاب السيارات والمسافرين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.