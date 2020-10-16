وكيل «تعليم مطروح» يناقش اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعا مع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية، ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة، لمناقشة اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح الغد.وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، ووفقا للتعليمات الوزارية في إطار الحرص على توافر أجواء صحية مناسبة داخل المؤسسات التعليمية.وأكد النيلي على ضرورة الالتزام بالجدية والإخلاص في العمل وتقدير المسئولية؛ لتحقيق عام دراسي منضبط في سبيل تقديم منتج تعليمي متميز للطلاب.