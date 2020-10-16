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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاثوليكية النمساوية» تتضامن مع 690 مليون إنسان جائع حول العالم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:54 م
كريستوف شونبرن
كريستوف شونبرن
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أعربت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع 690 مليون إنسان حول العالم يعاني من الجوع وسوء التغذية، خاصة فى قارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال الكاردينال كريستوف شونبرن، رئيس أساقفة النمسا- في تصريحات اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الجوع- إن الكنيسة قلقة من تزايد الجوع والفقر في العالم بسبب وباء كورونا، حيث تفاقمت الأوضاع الاقتصادية السيئة والأزمات المالية في العديد من الدول.

وأضاف الكاردينال: "رغم كل مخاوفنا من كورونا يجب ألا ننسى الجوع في العالم".

وأوضح الكاردينال أن هؤلاء الذين ليس لديهم الغذاء الكافي وغير قادرين على إعالة أسرهم، يصبح كل شيء آخر غير مهم بالنسبة لهم بما في ذلك مخاطر كورونا.

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