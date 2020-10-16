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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«جرت على فم داود فغناها».. أغنيات كتبها أحمد شوقي لـ عبد الوهاب وأم كلثوم وفيروز

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:52 م
أحمد شوقي
أحمد شوقي
سلمى بدر
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تحل غدا الذكرى الـ150 لميلاد أمير الشعراء أحمد شوقي، والذي كتب العديد من القصائد والدواوين التي أشاد بها العالم، وأعجب بأشعاره كبار الفنانين وأنشدوا من كلماته.

• محمد عبد الوهاب:
ربطت أحمد شوقي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب علاقة صداقة قوية، رغم فارق السن بينهما، وخرجت العديد من الأغنيات الرائعة نتيجة تلك الصداقة منها:
- فى الليل لما خلى
- بلبل حيران
- مضناك جفاه مرقده
- أنا أنطونيو
- على غصون البان
- قصيدة دمشق

• أم كلثوم:
غنت كوكب الشرق أم كلثوم 10 قصائد كاملة من أشعار أحمد شوقي، منها قصيدة "سلوا كؤوس الطلا" التي كتبها لها، وتحدثت عنها أم كلثوم بعد ذلك بفخر شديد، كما غنت من قصائده بعض القصائد الدينية والوطنية

- ولد الهدى
- إلى عرفات الله
- قصيدة السودان
- عيد الدهر
- سلوا قلبي

• فيروز:
كما غنت من أشعاره الفنانة اللبنانية فيروز قصيدة "يا جارة الوادي".

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