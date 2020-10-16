قبل ساعات من انطلاقه.. كل ما نعرفه عن شكل العام الدراسي الجديد

ينطلق غدا العام الدراسي الجديد 20202021، في 60 ألف مدرسة، ما بين الحكومية العربية اللغات والخاصة والفنية، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من تفشي فيروس كورونا.وتنطلق الدراسة غدًا، في عدد كبير من المدارس الخاصة، والمدارس اللغات، التي تطبق يوم السبت دراسة، على أن يتم استكمال بدء الدراسة في باقي مدارس الجمهورية بعد غدا الأحد.وشددت الوزارة، على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على الطلاب ومنع التكدس عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وكذلك بتقسيم الطلاب على مدار الأسبوع وفقًا لجدول دراسي يتم وضعه من مديري المدارس، وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أن تكون الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، والصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، ولصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا.وقامت الوزارة بتوفير البدائل عن حضور الطلاب يوميًا للمدرسة، وهي "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".من جانبها شددت وزارة الصحة والسكان، على التطهير المستمر للأسطح المشتركة والتى تشمل "مقابض الأبواب خاصة الحمامات ومقابض حنفيات المياه - الكراسي والاستراحات – أحرف السلالم" باستخدام كحول 70% أو الكلور المخفف مع ضرورة ارتداء قفازات أثناء التطهير.وأكدت أنه تم توجيه المدارس بوضع مخلفات الطلاب التي تشمل الكمامات والقفازات والمناديل الشخصية المستعملة بالإضافة إلى المخلفات الطبية الأخرى في سلال خاصة والتعامل معها باعتبارها نفايات طبية خطرة، حيث سيتم وضعها في أكياس حمراء، وتقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإشراف على التخلص الآمن من تلك النفايات بالتنسيق مع الإدارات الصحية في المحافظات.وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن خطة التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بالمدارس، لافتًا إلى أنه يتم عزل الحالة المشتبهة بالعزل المؤقت بالمدرسة لحين قيام الطبيب بتقييم الحالة، وإبلاغ ولي الأمر بالحضور واستلام الطفل بعد تقييمه.وأوضح مجاهد أنه إذا كانت أعراض الحالة بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطالب إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، ويسمح له بالعودة إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض، وإذا كانت حالة الطالب متوسطة أو شديدة يتم إحالته إلى مستشفى عزل، ومتابعته لمدة 14 يومًا، ويسمح له بالعودة إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض نهائيًا، أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.وأكد مجاهد أن هناك عددًا من الإجراءات يتم اتخاذها مع الحالات البسيطة قبل تحويلها للعزل المنزلي، لافتًا إلى أن الممرضة بالمدرسة مسئولة عن شرح قواعد العزل المنزلي للمريض أو ولي الأمر، قبل انصرافه من المدرسة في حال العزل المنزلي، كما تقوم الممرضة بتسليم ولي الأمر نسخة من إرشادات العزل المنزلي، بالإضافة إلى نسخة من علامات تطور الأعراض المرضية، كما يقوم الطبيب المعالج للحالة المعزولة منزليًا بوصف العلاج وشرحه للمريض أو ولي الأمر.