وزير خارجية الأردن يدين قرار إسرائيل ببناء 4900 وحدة استيطانية

أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قرار إسرائيل ببناء 4900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.‏وأشار الصفدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة- إلى أن هذا القرار يعد خرقا للقانون الدولي وإمعانًا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل، مؤكدا أهمية إيجاد موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها وهو ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي.