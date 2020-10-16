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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: توجيه اتهام لـ«ساركوزي» في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:30 م
ساركوزي
ساركوزي
وكالات
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وجهت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية.

يأتي ذلك، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس، في سبتمبر الماضي غالبية الطعون التي قدمها محامو ساركوزي ومقربون منه في قضية التحقيق المتعلق بشبهات تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وكان ساركوزي ومقربون منه لجؤوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر به قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب.

وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع "ميديابارت" في 2012 وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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