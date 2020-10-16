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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: نعمل على إنشاء تحالف لحماية الاستقرار الإقليمي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:31 م
نيكوس ديندياس
نيكوس ديندياس
وكالات
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أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أثناء زيارته إلى أرمينيا، أن بلاده تحاول إنشاء تحالف لحماية الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن "تركيا تضطلع بدور سلبي" في هذه المسألة.

وصرح ديندياس اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في يريفان مع نظيره الأرمني زغراب مناتساكانيان، ردا على سؤال عن إمكانية انضمام أرمينيا إلى "تحالف إقليمي ضد تركيا" بأن "الحديث لا يدور عن تحالف موجه ضد أي دولة بل عن التحالف والتفاهم بين دول تشارك القيم نفسها، وهي السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال: "لا نعتبر هذا التفاهم الذي تنضم إليه دول أخرى، بما فيها قبرص ومصر والإمارات، تحالفا موجها ضد أي جهة، بل إنه تحالف الدول التي تدعم السلام وتشكل أساسا للسلام الإقليمي".

وتابع: "نتطلع إلى أن تشاطر تركيا عاجلا أم آجلا هذه القيم، لكن الآن نرى للأسف أنها في الجانب المقابل وتمارس العدوان وتزعزع الاستقرار في المنطقة.. ونحن مضطرون إلى مواجهة ذلك".

وقال وزير الخارجية اليوناني إن تدخل تركيا في نزاع كاراباخ يستدعي قلقا بالغا لدى بلده، مؤكدا أن حكومة أثينا تعمل على أن يطلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة الكف عن تدخلها في الصراع الأرمني-الأذربيجاني.

كما اتهم ديندياس تركيا بمخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تسوية نزاع قبرص والاستمرار في ممارسة أعمال التنقيب "غير القانونية" في المناطق البحرية التي تعتبرها جمهورية قبرص تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

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