«المونيتور»: مصر تحقق انتصارات كبرى على حساب تركيا في المنطقة

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي أن هناك سرا وراء غياب تركيا الدائم عن أي طاولة مفاوضات.وتابع أن سياسة تركيا المتمثلة في استخدام القوة لكسب النفوذ الدبلوماسي شابتها سلسلة من الحسابات الخاطئة، حيث فشلت في تحقيق النتائج المرجوة في الصراعات في ليبيا والقوقاز.وأوضح الموقع أنه يمكن إرجاع جذور هذا التفكير إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الرئيس آنذاك تورجوت أوزال يأمل في "وضع واحد وأخذ ثلاثة" من خلال فتح جبهة شمالية على العراق لدعم الولايات المتحدة في حرب الخليج - وهو طموح فشل فيه.وأشار الموقع إلى أنه باختصار تحولت سياسة تركيا إلى لغة عدوانية واستفزازية تجعل من الصعب الحصول على نتائج ملموسة، لتزداد الأمثلة على كيفية فقدان أنقرة لمصداقيتها ونفوذها، وحققت دول أخرى مكاسب كبرى وعلى رأسها مصر التي قادت مبادرة التهدئة في ليبيا وعززت العلاقات الوثيقة مع روسيا لدرجة إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود.