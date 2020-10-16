«بسكوتاية مقرمشة» لـ شاكوش وحمادة مجدي تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب

أصدر مطرب المهرجانات والمطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية جديدة تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، مساء أمس الخميس، وهي الأغنية التي تخطت المليون الأول فيما يقرب من أربعة وعشرون ساعة منذ طرحها، وهي الأغنية التي تم طرحها بنظام الفيديو كليب، وظهرت فيها الراقصة جوهرة.الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة، ومن توزيع اسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف "توتى"، وهي أخذت طابع الغناء في الحفلات وهي الفكرة البسيطة التي اتفقت على تقديمها شركة "مزيكا"، والتي تقوم بإنتاج الأغنية.يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.