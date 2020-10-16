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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سحلس».. المقاول الهارب محمد علي يتطاول على الشهيد أحمد المنسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:04 م
محمد علي
محمد علي
أحمد عبد العزيز
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اعترف المقاول الهارب محمد علي «سحلس»، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التكفيري هشام عشماوي إرهابي.

وحاول محمد علي «سلحس» لفت الأنظار من جديد وإثارة الجدل وواصل سقطاته بالتطاول على الشهيد أحمد المنسي، ووصفه بـ"الإرهابي" عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي بوصفهما من خريجي الكلية الحربية.

ورحل الشهيد أحمد المنسي وهو يصد هجوم إرهابي في سيناء واستشهد برصاص الإرهابيين، ليسطر اسمه بأحرف من نور في سجلات أبطال الجيش المصري.

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