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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوى الأوروبية تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:21 م
وحدات استيطانية
وحدات استيطانية
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أدانت القوى الأوروبية الكبرى، اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا - في بيان مشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكل أحكامه، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيوعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، "ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين".

وقال وزراء الخارجية: "إنّ توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين؛ بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار".

وطالب الوزراء الأوروبيون إسرائيل بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فورا، داعيين إلى الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع.

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