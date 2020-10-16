وليد منصور: مخرج أجنبى وطاقم عمل بلجيكى لـ«كوزمو»

كشف المنتج وليد منصور عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "كوزمو"، مشيرا إلى أنه من تأليف هشام هلال وهو مؤلف ذو طابع خاص وقدم أعمالا سواء في السينما أو الدراما بشكل مهم ومنها فيلم "كازابلانكا".وأضاف "منصور" في تصريحات لـ"الدستور": "هناك ترشيحات كثيرة للفيلم، ولكن لن يتم الإعلان عن الاسم النهائي الآن، والفيلم يحكي عن قصة شاب نصاب إسكندراني يحاول تدمير العالم".وأوضح أن تصوير الفيلم محدد له ما بين الإسكندرية والقاهرة واليونان، وسوف يكون مخرجه أجنبيا وليس مصريا، إضافة إلى أن فريق العمل بالكامل سيكون من بلجيكا.يذكر أن المنتج وليد منصور يستعد لعدد من الأفلام الأخرى، من بينها فيلم سينمائي للفنانة شيرين عبدالوهاب.