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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قالت: أخوض الانتخابات بدافع وطنى وأدائى البرلمانى سيكون ممثلا لدائرتى بكل أطيافها

صبورة السيد: المشاركة فى الانتخابات ضرورة حتمية.. وقائمة "من أجل مصر" تعمل لصالح الوطن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:49 م
صبورة السيد
صبورة السيد
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أكدت الدكتورة صبورة السيد، أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر فى الانتخابات البرلمانية 2020، إن مصر تشهد طفرة حقيقة فى التنمية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أننا نعيش عصر النهضة فى كل القطاعات بفضل رئيس الجمهورية الذى أولى اهتماما خاصا بالمواطن منذ توليه الحكم، واصفة إياه بأنه رائد النهضة الثانية فى تاريخ مصر أم الدنيا.

وأشارت إلى أنها قررت خوض انتخابات مجلس النواب 2020، بدافع واطنى، وهو العمل بكل قوة من أجل بناء واستقرار مصر يدا بيد بجانب الرئيس، موجهة الشكر لحزب مستقبل وطن الذى منحها ثقته بترشيحها ضمن قائمته الوطنية من أجل مصر، مشددة على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وادلاء كل مواطن بصوته من أجل الاستقرار، ومؤكدة على أن القائمة الوطنية من أجل مصر تعمل لصالح الوطن وبها تنوع وتوافق لتمثيل قوى الشباب والمرأة.

وأضافت صبورة السيد :"أدائى البرلمانى سيكون ممثلا لدائرتى بكل أطيافها وسوف أحرص على أن تكون هذه الدائرة نموذجا يحتذى به فى مصر كلها، فيد بيد نعلى قيمة الأخلاق والقدوة الوطنية، ونعمل على البناء والتكافل الاجتماعى، ورفعة المواطن وبناء الانسان، ولمستقبل أبنائنا ولمستقبل الوطن".

وتخوض صبورة السيد انتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتى أعدها حزب مستقبل وطن، متخذة رمزا انتخابيا موحدا هو "كليو باترا"، معتمدة على تاريخها الأكاديمى فى تحقيق نهضة تعليمية عبر مدارسها طيبة الدولية ومدارس كاندي الدولية وبلو بيلز، حيث صنعت نقلة نوعية متميزة فى مجال التعليم، جعلتها تحصل فى وقت وجيز على لقب رائدة العمل التربوى.

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