«كفر الشيخ»: استقبلنا 76 ألفا و623 طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% إلى 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن.وأضاف البوابة الإلكترونية "محليات" استقبال الشكاوى في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 76 ألف و623 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح، بقيمة 380 مليون و973 ألف جنيه، مؤكدا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.