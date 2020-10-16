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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تدعم إسناد مقعد دائم للاتحاد الأوروبى بمجلس الأمن الدولى

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:51 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
وكالات
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دعت وزارة الخارجية الإيطالية إلى إسناد مقعد دائم للاتحاد الأوروبى في مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دى مايو، خلال ندوة في العاصمة روما: "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي الحق في الحصول على مقعد فى مجلس الأمن الدولى".

ووصف دي مايو مجلس الأمن الدولى بأنه "إحدى المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف التى ظلت كما هي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبحاجة إلى الإصلاح".

وأضاف دي مايو أن "إصلاح مجلس الأمن دأبت إيطاليا على الترويج له لسنوات والسعي من أجل التكامل بين الهيئات الإقليمية والدولية".

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوًا: الدول الخمس الدائمة العضوية وهي: الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، أمريكا. بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة، وهم حاليا: بلجيكا، الدومنيكان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، تونس، فيتنام.

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