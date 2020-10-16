مجلس نقابة الإعلاميين ينعى رأفت الفقي كبير مراسلي التلفزيون المصري

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الزميل رأفت الفقي، كبير مراسلي قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وموفده إلى البرلمان، الذي وافته المنية اليوم.وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين: الزميل رأفت الفقي عهدناه رجلا خلوقا مهنيا كبيرا ترك لنا بصمة في عالم المراسلة الإعلامية من خلال مشاركته في الكثير من الفعاليات السياسية والانتخابات البرلمانية، وتدرج في المناصب حتى وصل مدير عام المراسلين.