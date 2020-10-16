محافظ مطروح يوجه بتهيئة المدارس وإزالة القمامة استعدادا للعام الدراسي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لجهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد خاصة تهيئة المدارس وإزالة القمامة وتمهيد الشوارع حولها.وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم تكليف نائب رئيس المدينة لسرعة تمهيد وتسوية الشوارع من مخلفات الحفر الناتج من مشروعات البنية التحتية خاصة بمحيط مدارس رياض الصالحين والمعهد الأزهري والمدرسة الفكرية بحى الزهور بالكيلو ٤.وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جار إزالة كافة أنواع الإشغالات المخالفة بمحيط المدارس والتوجيه لرؤساء الأحياء الـ 6 بإزالة القمامة فورا وعدم تراكمها حفاظا على الصحة العامة لابنائنا الطلاب وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء والشوارع والعزب والميادين، حيث تم رفع 430 طن قمامة بنطاق المدينة.