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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: الأدوية المعاد استخدامها لعلاج كورونا ذات تأثير ضئيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:51 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن نظم علاج فيروس (كورونا) المستجد باستخدام عقارات ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وريتونافير والإنترفيرون ذات تأثير ضئيل أو معدوم في خفض معدل الوفيات، بمقدار 28 يوما، أو الفترة التي قضاها مرضى (كورونا) بالمستشفى.

جاء ذلك في تقرير، اليوم الجمعة، عن دراسة استندت إلى تجربة أُجرِيَت على مدى 6 أشهر، وتعد أكبر تجربة تحكم عشوائية في العالم عن علاجات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تجربة تضامن تشارك فيها عدد كبير من الدول، وكشفت عن أدلة قاطعة بخصوص الأدوية المُعَاد استخدامها في علاج (كورونا).

وذكرت المنظمة أن الدراسة التي تغطي أكثر من 30 دولة نظرت في آثار هذه العلاجات على إجمالي الوفيات، وبدء استخدام التنفس الصناعي، ومدة إقامة المرضى في المستشفى.

ووفقًا لتقرير المنظمة، توفر التجارب الدولية الكبرى وعدا بالإجابة السريعة والموثوقة على أسئلة الصحة العامة المتعلقة بعلاجات الأوبئة.

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