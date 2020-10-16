شاب وزوجته يجبران سيدتين على ممارسة الدعارة بالبرلس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ من القبض على شاب وزوجته يجبران سيدتين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وجارٍ العرض على النيابة العامة والتي تتولى مباشرة التحقيق.كانت مباحث مركز البرلس برئاسة الرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز استقبل المدعو "أسامة" يطلب تحرير محضر ضد مجهولين قاموا بإرغامه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة تحت تهديد السلاح في مزرعة أسماك على الطريق الدولي وطلب تقديم فلاشة تحتوي على عدد من المقاطع الجنسية لسيدتين.وبعرض البلاغ على العقيد أحمد الجمل مأمور مركز البرلس والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز، أمر بعرض البلاغ على اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي واللذين أمرا بسرعة ضبط السيدتين وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها والوقوف على مدى صحة البلاغ وضبط الجناة.تشكل فريق بحث ترأسه العميد ياسر علي عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية ويضم فريق البحث العميد هيثم عبد المقصود رئيس فرع الحامول والعقيد أحمد العماوي مفتش مباحث المركز والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز بمعاونة النقيب حسام جنيدي معاون مباحث المركز.تم إلقاء القبض عليهما وبسؤالهما أقرا بقيام المدعو "أسامة"، وزوجته "رباب" بالضغط عليهما مستغلين ظروفهما المادية الصعبة وتصويرهما أثناء ممارستهما للدعارة والضغط عليهما بتلك الفيديوهات وتشغيلهما في الدعارة وتصوير الرجال راغبي المتعة الحرام معهما.تم ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتهما بأقوال المتهمين الآخرين أنكرا وبتضييق الخناق اعترفا وأقرا بفعلته، وتم اقتيادهما لديوان المركز وتم تحرير محضر يحمل رقم 4400 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.