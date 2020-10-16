وزير التعليم لـ«الدستور»: مصروفات الكتب المدرسية ليست اختيارية

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار حول أزمة الكتب المدرسية، واشتراط بعض المدارس دفع مصروفات الكتب أولا قبل مصروفات الدراسة.وقال الوزير في تصريح لـ«الدستور»: «الكتب المدرسية ليست اختيارية والمفروض تكون مع الطلاب».وحول غلاء أسعار الكتب في بعض المدارس قال وزير التعليم: «هذا موضوع آخر وينطبق فقط على المدارس الخاصة واللغات، وليس كل المدارس».وكان عدد من أولياء الأمور بالمدارس التجريبية اشتكوا من أن إدارات المدارس تربط مصروفات الكتب بمصروفات الدراسة وتشترط دفع مصروفات الكتب أولا قبل الدراسة.وطالب عدد من أولياء الأمور حل هذه المشكلة والعمل على جعل الكتب اختيارية، خاصة أنها توجد في السوق السوداء بأسعار أقل.