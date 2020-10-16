رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 7 من عائلة «الكتع» فى مقتل أحد أفراد «الصيفة» بالمنيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:36 م
القبض على 7 أشخاص
القبض على 7 أشخاص
المنيا ـ على حسين
طباعة
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 7 أشخاص من عائلة "الكتع" بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على خلفية إطلاق عدد منهم أعيرة نارية على عائلة "الصيفة" لخلافات الجيرة، مما أسفر عن سقوط قتيل من العائلة وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة.

كانت أسرة مدحت محمد مهران حسونة، 55 سنة، من عائلة الصيفة، والذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية بالصدر والرقبة بعد قيام أحد أفراد عائلة "الكتع" بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي بإطلاق النيران لخلافات الجيرة ولعب الأطفال، اتهمت عائلة "الكتع" بالتسبب في مقتل المجني عليه، كما أصيب في الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "حامد" 57 سنة، وابن عمه إسماعيل حسين مهران، 45 سنة، وزوجة ابن عمهم.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس فرع بحث جنوب، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى معلومات تؤكد قيام عدد من شباب إحدى العائلتين بتوعد العائلة الأخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمفاجأة ستكون في انتظارهم، وكان سبق ذلك تكرار الخلافات بين العائلتين عدة مرات بسبب تشاجر الصبية والشباب.

داهمت قوة أمنية أماكن تواجد أفراد العائلة المتهمة، حيث تم إلقاء القبض على 7 أشخاص، وهم: وليد أبوالحسن إبراهيم 28 سنة، وشقيقه علي 27 سنة، وأحمد يحيى محمد، وحسن عبدالله عثمان، وهشام فاروق، ومصطفى إسماعيل، وشخص آخر.

تم التحفظ على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددًا بصورة جريئة: «بابا فين يا لينا»

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

21 أكتوبر.. نيقوسيا تستضيف قمة ثلاثية بين قبرص واليونان ومصر

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»