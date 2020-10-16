ضبط 7 من عائلة «الكتع» فى مقتل أحد أفراد «الصيفة» بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 7 أشخاص من عائلة "الكتع" بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على خلفية إطلاق عدد منهم أعيرة نارية على عائلة "الصيفة" لخلافات الجيرة، مما أسفر عن سقوط قتيل من العائلة وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة.كانت أسرة مدحت محمد مهران حسونة، 55 سنة، من عائلة الصيفة، والذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية بالصدر والرقبة بعد قيام أحد أفراد عائلة "الكتع" بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي بإطلاق النيران لخلافات الجيرة ولعب الأطفال، اتهمت عائلة "الكتع" بالتسبب في مقتل المجني عليه، كما أصيب في الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "حامد" 57 سنة، وابن عمه إسماعيل حسين مهران، 45 سنة، وزوجة ابن عمهم.تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس فرع بحث جنوب، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى معلومات تؤكد قيام عدد من شباب إحدى العائلتين بتوعد العائلة الأخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمفاجأة ستكون في انتظارهم، وكان سبق ذلك تكرار الخلافات بين العائلتين عدة مرات بسبب تشاجر الصبية والشباب.داهمت قوة أمنية أماكن تواجد أفراد العائلة المتهمة، حيث تم إلقاء القبض على 7 أشخاص، وهم: وليد أبوالحسن إبراهيم 28 سنة، وشقيقه علي 27 سنة، وأحمد يحيى محمد، وحسن عبدالله عثمان، وهشام فاروق، ومصطفى إسماعيل، وشخص آخر.تم التحفظ على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.