«مصر للطيران» تسير 54 رحلة لنقل 5500 راكب غدًا

تسير "مصر للطيران"، غدًا السبت، 54 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا.وذكر بيان أصدرته الشركة، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم تسيير 3 رحلات إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.